Serie B, la Sampdoria continua a lavorare in vista del match contro il Cesena: il report dell’allenamento (Di giovedì 17 ottobre 2024) Serie B, la Sampdoria continua a lavorare in vista della gara contro il Cesena: il report dell’allenamento diretto da Andrea Sottil La Sampdoria si sta preparando in vista della gara contro il Cesena, valevole per la nona giornata del campionato di Serie B. Il tecnico Andrea Sottil ha svolto una sessione di allenamento pomeridiana. Vi riportiamo nel dettaglio il report odierno: Calcionews24.com - Serie B, la Sampdoria continua a lavorare in vista del match contro il Cesena: il report dell’allenamento Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di giovedì 17 ottobre 2024)B, laindella garail: ildiretto da Andrea Sottil Lasi sta preparando indella garail, valevole per la nona giornata del campionato diB. Il tecnico Andrea Sottil ha svolto una sessione di allenamento pomeridiana. Vi riportiamo nel dettaglio ilodierno:

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Parma - al lavoro in vista della partita contro il Como : le condizioni di Man - Mihaila - Suzuki - Mohamed e Keita - Il Parma è pronto a scendere in campo in vista del match di campionato di Serie A contro il Como Il Parma è pronto a scendere in campo dopo la pausa Nazionali. Gli emiliani nel prossimo turno di campionato di Serie A se la vedrà con il Como di Cesc Fabregas in una trasferta tutt’altro […]. (Calcionews24.com)

Lazio - le ultime in vista della sfida contro la Juventus : ecco come stanno Zaccagni - Vecino e Guendouzi - C’è tanta attesa in casa Lazio per la sfida contro la Juventus di sabato sera: ecco le condizioni degli uomini di Baroni La Lazio di Baroni è pronta ad una delle gare più difficili di questa stagione in campionato ovvero la trasferta a Torino contro la Juventus. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto […]. (Calcionews24.com)

In vista del Consiglio europeo - Meloni sceglie la linea di Orbán contro quella di Draghi - L’Orbán-pensiero non era solo nel cuore della Meloni di ieri, ma anche nel cervello di quella di oggi che pure ostenta posizionamenti atlantisti d’ordinanza ed euro-criticismi molto più soft. Negli interventi di ieri in Parlamento, ha ribadito, in modo più obliquo di Orbán anche nei riferimenti al Rapporto Draghi sulla competitività, che le accuse di nazionalismo economico e di sabotaggio delle ... (Linkiesta.it)