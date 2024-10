Seduto, lo sguardo verso il drone e poi il lancio, disperato, di un bastone. Gli ultimi istanti di Yahya Sinwar prima di morire – Il video (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’Idf ha diffuso su Telegram una ripresa di un drone, inviato dall’esercito, qualche minuto prima del bombardamento che ha ucciso di Yahya Sinwar, leader di Hamas, nella Striscia di Gaza. Nelle immagini si vede il drone delle IDF che entra nell’edificio distrutto in cui si nasconde Yahya Sinwar. Lui, Seduto, sembra stanco. Fissa il velivolo e lancia un bastone contro lo strumento dei soldati israeliani. L’invio di un drone, la certezza che era di Hamas e la decisione di bombardare l’edificio Supponendo che i terroristi che avevano visto scappare fossero morti, l’IDF ha preferito inviare un drone e non soldati, per evitare trappole esplosive. Poi, una volta visto l’uomo, senza ancora capire davvero chi avessero davanti ma ritenendolo comunque un membro di Hamas, gli israeliani hanno attaccato l’edificio. Leggi tutta la notizia su Open.online (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’Idf ha diffuso su Telegram una ripresa di un, inviato dall’esercito, qualche minutodel bombardamento che ha ucciso di, leader di Hamas, nella Striscia di Gaza. Nelle immagini si vede ildelle IDF che entra nell’edificio distrutto in cui si nasconde. Lui,, sembra stanco. Fissa il velivolo e lancia uncontro lo strumento dei soldati israeliani. L’invio di un, la certezza che era di Hamas e la decisione di bombardare l’edificio Supponendo che i terroristi che avevano visto scappare fossero morti, l’IDF ha preferito inviare une non soldati, per evitare trappole esplosive. Poi, una volta visto l’uomo, senza ancora capire davvero chi avessero davanti ma ritenendolo comunque un membro di Hamas, gli israeliani hanno attaccato l’edificio.

