Roma-Inter, che tegola: doppio infortunio per il big match

Ultimo aggiornamento 17 Ottobre 2024 18:47 di Alessandro Basta

Roma-Inter è alle porte e un doppio infortunio arrivate nelle ultime ore si scaglia sui club alle porte del match: come stanno le cose

La pausa per le nazionali sta ormai volgendo al termine e gli appuntamenti di cartello non mancano per la prossima giornata di Serie A, in cui sono in programma diverse sfide belle e Interessanti che potrebbero stabilire il destino di alcune delle big del campionato italiano, con vista anche sul prossimo turno di Champions League.

Sicuramente, una delle partite che spicca di più in calendario è quella tra Roma e Inter. La classica di Serie A si giocherà di domenica sera e ancora ci sono diversi dubbi di formazione, ma nelle ultime ore c'è anche stata l'evidenza di infortuni che fanno discutere e potrebbero avere un'incidenza diretta sul punteggio finale.

