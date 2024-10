Quotidiano.net - Rigenerarsi a Riolo. Piscina, massaggi e docce emozionali

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Prendersi cura di sé, ritrovando equilibrio e serenità. Alle Terme di, nel suggestivo contesto delle colline romagnole da poco insignito dell’onorificenza di Patrimonio Unesco, latermale coperta diventa protagonista di un’esperienza rigenerante. Un’oasi di relax dove lasciarsi avvolgere dai benefici dell’acqua salsobromoiodica, perfetta per rigenerare corpo e mente. Latermale delle Terme di, con acqua a temperatura di 34°C, è pensata per garantire un’esperienza rigenerante e rilassante. Con 40 idrogetti, cascate e percorsi vascolari, laoffre uno naturale per rilassare muscoli e articolazioni. Le Terme dipropongono in questo periodo speciali pacchetti SPA che includono ingresso allatermale, sauna finlandese, bagno turco,e trattamenti corpo personalizzati.