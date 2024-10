Gaeta.it - Riforma del mercato farmaceutico: le urgenze e le proposte per il settore

Il compartoin Italia sta affrontando una fase critica, caratterizzata da disagi economici e da un rischio crescente per la disponibilità di medicinali equivalenti. L'Osservatorio Nomisma ha presentato oggi a Roma un rapporto che rivela l'importanza di adottare misure correttive per garantire la sostenibilità del, evidenziando il rischio legato al "take for granted" riguardo alla fornitura di farmaci. Attraverso un'analisi approfondita delle condizioni attuali del, vengono messe in luce le sfide che il Sistema Sanitario Nazionale deve affrontare, così come le opportunità per risollevare il comparto.