Razzismo e simboli fascisti | perquisizioni in tutta Italia

Una vasta operazione della Polizia di Milano ha portato all'esecuzione di numerose perquisizioni in diverse città Italiane, nell'ambito di un'inchiesta su Razzismo e propaganda fascista. L'operazione, condotta sotto la delega della Procura dei Minorenni e della Procura di Milano, si inserisce in un'indagine riguardante l'incitamento alla violenza per motivi razziali. Le perquisizioni hanno coinvolto dodici persone, tra cui dieci minorenni e due maggiorenni, tutte accusate di propaganda e istigazione a delinquere basate su discriminazione razziale, etnica e religiosa. Gli individui perquisiti, residenti in varie città Italiane, sono stati oggetto di un intervento coordinato dalle Digos delle questure di Torino, Roma, Firenze, Venezia, Novara, Ravenna, Biella e da agenti della Direzione Centrale della Polizia di Prevenzione.

Razzismo - aggressioni e simboli nazifascisti : perquisizioni in tutta Italia

