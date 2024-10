Ragazzi con i fucili d’assalto in metro per un video: fermati dopo l’allarme dei passeggeri (Di giovedì 17 ottobre 2024) Con i fucili in metro. Tra i pendolari. Due Ragazzi di 18 e 20 anni, entrambi italiani, sono stati denunciati mercoledì sera a Milano con l’accusa di porto di armi e oggetti atti ad offendere dopo essere stati sorpresi in una fermata metropolitana della linea rossa con due armi, in realtà Milanotoday.it - Ragazzi con i fucili d’assalto in metro per un video: fermati dopo l’allarme dei passeggeri Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Con iin. Tra i pendolari. Duedi 18 e 20 anni, entrambi italiani, sono stati denunciati mercoledì sera a Milano con l’accusa di porto di armi e oggetti atti ad offendereessere stati sorpresi in una fermatapolitana della linea rossa con due armi, in realtà

