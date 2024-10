“Prima volta con noi”, un abbonamento speciale alla stagione concertistica Amici della musica di Padova (Di giovedì 17 ottobre 2024) Con il concerto di Michael Foyle e Maksim Štšura di martedì 22 ottobre 2024, alle ore 20.15, all’Auditorium C. Pollini, inizia lo speciale abbonamento “Prima volta Con Noi”, riservato a chi si si avvicina per la Prima volta al mondo della musica da camera. Sette appuntamenti all’interno della 68a Padovaoggi.it - “Prima volta con noi”, un abbonamento speciale alla stagione concertistica Amici della musica di Padova Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Con il concerto di Michael Foyle e Maksim Štšura di martedì 22 ottobre 2024, alle ore 20.15, all’Auditorium C. Pollini, inizia loCon Noi”, riservato a chi si si avvicina per laal mondoda camera. Sette appuntamenti all’interno68a

Morgan commenta per la prima volta la figlia Anna Lou a Ballando con le Stelle 19 : le sue parole - Io ho contribuito in parte, perché con me è stata a stretto contatto nei primi quattro anni di vita, cioè in quel momento dell’ imprinting in cui si forma la personalità, il carattere, mentre per tutta la fase di crescita, in cui invece si acquisisce l’aspetto culturale, ci siamo persi di vista. Nei giorni scorsi Morgan ha parlato per la prima volta della partecipazione di Anna Lou, la figlia ... (Isaechia.it)

L'Italia per la prima volta è campione del mondo di degustazione di vino alla cieca - Trionfo della squadra italiana «Siamo stati fortunati» ha detto Andrea Podazza, psicologo di professione e membro della squadra vincente. «Il fattore chiave di questo successo è soprattutto la perseveranza» sottolineando che insieme ai compagni di squadra italiani (Miguel Angel Lopez, Clémence Barraud, Luis Alberto Villarreal) “assaggiano” insieme da quasi un decennio. (Gamberorosso.it)

Anziani - Bernabei (Italia Longeva) : “Invecchiamento per la prima volta al G7 Salute” - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. (Adnkronos) – “Anche il G7 Salute per la prima volta si è occupato di invecchiamento di successo e in buona salute perché ci si è resi conto che se non si invecchia bene i Sistemi sanitari crashano, esplodono. (Webmagazine24.it)