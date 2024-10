Preferita la Juventus all’Inter: colpo Scudetto a gennaio (Di giovedì 17 ottobre 2024) Contratto da 5 milioni di euro netti e ruolo da assoluto protagonista, aspettando Bremer, nella Juve di Thiago Motta. I dettagli Sarà un calciomercato di gennaio piuttosto movimentato per la Juventus. Cristiano Giuntoli dovrà operare in uscita, vedi la cessione di Arthur, come in entrata visto che a Thiago Motta servono un sostituto dell’infortunato Bremer e un vice Vlahovic. Cristiano Giuntoli e il colpo Juve a gennaio – calciomercato.itPerlomeno per il tecnico italo-brasiliano, il cui parere conta però più di tutti gli altri, più urgente il rinforzo per una difesa che aveva proprio in Bremer un leader tecnico assoluto. A tal proposito si fanno diversi nomi, ultimo quello di Ortiz del Flamengo. Restando a quelli ‘europei’, attenzione a Jonathan Tah in scadenza a fine stagione con il Bayer Leverkusen e nel mirino già dell’Inter. Calciomercato.it - Preferita la Juventus all’Inter: colpo Scudetto a gennaio Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Contratto da 5 milioni di euro netti e ruolo da assoluto protagonista, aspettando Bremer, nella Juve di Thiago Motta. I dettagli Sarà un calciomercato dipiuttosto movimentato per la. Cristiano Giuntoli dovrà operare in uscita, vedi la cessione di Arthur, come in entrata visto che a Thiago Motta servono un sostituto dell’infortunato Bremer e un vice Vlahovic. Cristiano Giuntoli e ilJuve a– calciomercato.itPerlomeno per il tecnico italo-brasiliano, il cui parere conta però più di tutti gli altri, più urgente il rinforzo per una difesa che aveva proprio in Bremer un leader tecnico assoluto. A tal proposito si fanno diversi nomi, ultimo quello di Ortiz del Flamengo. Restando a quelli ‘europei’, attenzione a Jonathan Tah in scadenza a fine stagione con il Bayer Leverkusen e nel mirino già dell’Inter.

