Gaeta.it - Praga affronta il problema dell’abuso di alcol: nuove restrizioni sulle visite ai pub locali

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter, la capitale della Repubblica Ceca, continua a essere una meta di grande attrazione turistica, famosa per la sua architettura, storia e rinomata birra. Tuttavia, l’eccessivo consumo di, in particolare da parte dei giovani turisti, ha portato a disordini etiche nella vivibilità della città. Le autoritàhanno deciso di adottare misure restrittive perre il crescente fenomeno e migliorare l’esperienza di chi visita la città. Il fascino die la cultura della birraè celebre non solo per i suoi monumenti storici, ma anche per la sua tradizione birraria, che affonda le radici nel Medioevo. La città vanta una grande varietà di birre, che sono una presenza costante nei bar e nei ristoranti. I visitatori possono gustare una pinta di birra ceca a prezzi accessibili, con costi che spesso non superano i 3 euro.