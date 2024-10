Perché il tempo è diventato il nemico numero uno delle potenziali donatrici di sangue (Di giovedì 17 ottobre 2024) Famiglia, impegni, poca chiarezza nelle pratiche e welfare assente: Perché per le donne italiane donare il sangue non è una pratica comune Vanityfair.it - Perché il tempo è diventato il nemico numero uno delle potenziali donatrici di sangue Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Famiglia, impegni, poca chiarezza nelle pratiche e welfare assente:per le donne italiane donare ilnon è una pratica comune

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giornalismo di pace in tempo di guerra, intervista a Meron Rapoport - La testimonianza del famoso reporter israeliano, redattore di Local Call e +972 Magazine, tra i fondatori del movimento A land for all ... (cittanuova.it)

Diabete, monitorare la glicemia e avviare la terapia subito allunga la vita - Lo dimostrano i dati di uno studio pubblicato sulla rivistaThe Lancet, durato 24 anni, su 5 mila persone diabetiche, suddivise in due gruppi. Il trattamento tempestivo ha ridotto dal 10 al 20% il risc ... (corriere.it)

La corsa contro il tempo verso Palermo e il trapianto di rene a Roma: la storia del bambino di 8 anni salvato in extremis - Ieri la mamma e il piccolo sono stati presenti all'evento organizzato dalla diocesi di Acireale e dal Seus 118, insieme per sensibilizzare sull'importanza della donazione di organi, tessuti e sangue: ... (palermotoday.it)