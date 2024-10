Paradiso in Vendita di Luca Barbareschi: “Una fiaba politica” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Alla 19esima Festa del Cinema di Roma Luca Barbareschi presenta Paradiso in Vendita. Nel cast Bruno Todeschini e Donatella Finocchiaro. VelvetMAG ha raccolto le voci dei protagonisti presenti alla Conferenza Stampa ufficiale. Nel mare e nell’isola e nella vita da isolani si plasma il racconto di Luca Barbareschi. Paradiso in Vendita, presentato alla 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma è dedicato all’isola di Filicudi, patrimonio tra i più rupestri racchiuso nell’arcipelago delle Isole Eolie. Una storia poetica e divertente, dove l’amore riesce a vincere sull’arroganza. Presente alla Conferenza Stampa ufficiale all’Auditorium Parco della Musica, VelvetMAG ha raccolto le voci di alcuni dei protagonisti del film. Velvetmag.it - Paradiso in Vendita di Luca Barbareschi: “Una fiaba politica” Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Alla 19esima Festa del Cinema di Romapresentain. Nel cast Bruno Todeschini e Donatella Finocchiaro. VelvetMAG ha raccolto le voci dei protagonisti presenti alla Conferenza Stampa ufficiale. Nel mare e nell’isola e nella vita da isolani si plasma il racconto diin, presentato alla 19esima edizione della Festa del Cinema di Roma è dedicato all’isola di Filicudi, patrimonio tra i più rupestri racchiuso nell’arcipelago delle Isole Eolie. Una storia poetica e divertente, dove l’amore riesce a vincere sull’arroganza. Presente alla Conferenza Stampa ufficiale all’Auditorium Parco della Musica, VelvetMAG ha raccolto le voci di alcuni dei protagonisti del film.

