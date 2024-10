Obesità, nel Regno Unito l'idea di prescrivere farmaci dimagranti ai disoccupati (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ozempic e Mounjaro, utilizzati principalmente per il trattamento del diabete di tipo 2, sono i medicinali che si sono rivelati più efficaci poiché creano un senso di sazietà nel paziente Wired.it - Obesità, nel Regno Unito l'idea di prescrivere farmaci dimagranti ai disoccupati Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ozempic e Mounjaro, utilizzati principalmente per il trattamento del diabete di tipo 2, sono i medicinali che si sono rivelati più efficaci poiché creano un senso di sazietà nel paziente

Obesità - parla l’esperta : “Farmaci sono svolta ma prezzo è un freno” - (Adnkronos) – "Per chi si occupa di obesità, soprattutto di obesità grave", l'avvento dei nuovi farmaci per il trattamento di questa complessa patologia "è stato visto come la prima vera svolta degli ultimi 30 anni". Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’ Tumori, ... (Webmagazine24.it)

Obesità - parla l’esperta : “Farmaci sono svolta ma prezzo è un freno” - (Adnkronos) – "Per chi si occupa di obesità, soprattutto di obesità grave", l'avvento dei nuovi farmaci per il trattamento di questa complessa patologia "è stato visto come la prima vera svolta degli ultimi 30 anni". A fare il punto all'Adnkronos Salute è Simona Bertoli, professore ordinario di nutrizione clinica e direttore della Scuola di specializzazione […]. (Periodicodaily.com)

Obesità : quali sono le strategie che si possono adottare? - L’obesità è una patologia caratterizzata dall’accumulo patologico di grasso corporeo. Scopriamo come si cura e si previene. L'articolo Obesità: quali sono le strategie che si possono adottare? proviene da LE VOCI DI DENTRO. . (Lucascialo.it)