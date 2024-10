Cityrumors.it - “Non mi sento più le dita”, ritrovato messaggio di un ragazzo scomparso

Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un lungo cammino fino alla cima della montagna, poi durante la discesa l’imprevedibile: undescrive le ultime ore della sua vita Il viaggio verso la cima di una montagna presenta sempre delle insidie. Questo tipo di avventure richiedono un grande dispendio di energie fisiche e psicologiche, viste le avversità che si sono possono incontrare, ma anche una grande preparazione. Mesi di allenamento per raggiungere il punto più alto, là dove la vista ripaga le sofferenze e la soddisfazione affievolisce la fatica. Non tutti, però, riescono ad arrivare in cima. C’è chi si ferma prima e quindi riscende, ma anche chi, drammaticamente, non lascia mai più quel posto. Lo scorso 17 settembre, però, è successo un qualcosa di ancor più beffardo, tragico e particolare. Trovato il diario di un(Screenshot YouTube) – Cityrumors.