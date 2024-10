Monte ingaggi Serie A, sorpasso ‘epocale’ dell’Inter sulla Juventus – CdS (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’Inter ha sorpassato la Juventus nella classifica del Monte ingaggi Serie A. Si tratta di una svolta “epocale”, dopo gli anni di egemonia bianconera. sorpasso COMPIUTO – L’Inter si trova davanti alla Juventus, non solo in classifica, ma adesso pure nel Monte ingaggi della Serie A. Il club nerazzurro, sottolinea il Corriere dello Sport, ha operato infatti un sorpasso che può dirsi epocale. L’egemonia bianconera, da questo punto di vista, durava dalla stagione 2015-16, con il picco massimo raggiunto nella 2019-20 quando il Monte ingaggi dell’allora Juventus guidata in presidenza da Andrea Agnelli toccava quota 259,6 milioni di euro. Oggi, è arrivato il sorpasso appunto dell’Inter campione d’Italia, che è in testa a questa personalissima classifica economica sul Monte ingaggi della Serie A. Inter-news.it - Monte ingaggi Serie A, sorpasso ‘epocale’ dell’Inter sulla Juventus – CdS Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’Inter ha sorpassato lanella classifica delA. Si tratta di una svolta “epocale”, dopo gli anni di egemonia bianconera.COMPIUTO – L’Inter si trova davanti alla, non solo in classifica, ma adesso pure neldellaA. Il club nerazzurro, sottolinea il Corriere dello Sport, ha operato infatti unche può dirsi epocale. L’egemonia bianconera, da questo punto di vista, durava dalla stagione 2015-16, con il picco massimo raggiunto nella 2019-20 quando ildell’alloraguidata in presidenza da Andrea Agnelli toccava quota 259,6 milioni di euro. Oggi, è arrivato ilappuntocampione d’Italia, che è in testa a questa personalissima classifica economica suldellaA.

