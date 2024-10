Gaeta.it - Milano: un uomo ucciso durante un tentativo di rapina in un bar

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un tragico episodio ha scossonella mattinata odierna, quando undi 37 anni è statoa colpi d’arma da taglio in via Giovanni da Cermenate. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima stava tentando di perpetrizzare unain un bar, gestito da un titolare di origine cinese, che ha reagito all’attacco in modo fatale. Il fatto ha sollevato interrogativi sulla legittimità della reazione del barista e sull’eventualità di un’azione in difesa personale. Gli investigatori stanno raccogliendo testimonianze per chiarire i dettagli della vicenda. I fatti dell’incidente Poco dopo le 5 del mattino, la tranquillità di via Giovanni da Cermenate è stata interrotta da un evento drammatico: undi 37 anni, con precedenti penali, ha fatto irruzione in un bar con l’intento dirlo.