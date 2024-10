ManovraLandini | Cgil pronta a sciopero

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) 13.43 "Se necessario laarriverà alla proclamazione di unogenerale contro la Manovra. Non è una decisione che lavuole prendere da sola, vogliamo discuterne anche con gli altri sindacati". Lo ha detto il segretarioLandini. "Le mobilitazioni che sono in programma in queste settimane. sono l'inizio di una mobilitazione",ha detto Landini. L'"impianto di politiche economiche e sociali del governo va radicalmente messo in discussione". Dire che la tassazione non è aumentata "è una bugia".