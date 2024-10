Maltempo in Liguria: contrasti e danni tra allagamenti e frane (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’instabilità meteorologica ha messo in ginocchio vaste aree della Liguria, portando a una situazione di emergenza prolungata caratterizzata da nubifragi e frane. Le forti piogge hanno causato gravi allagamenti, bloccando strade e creando pericoli per la popolazione. Le autorità locali hanno lanciato un’allerta rossa per i fiumi Entella e Magra, a rischio di esondazione, mentre i vigili del fuoco sono stati impegnati in operazioni di soccorso per liberare persone intrappolate. La giornata di nubifragi e i disagi nei trasporti La recente ondata di Maltempo ha interessato la Liguria in modo particolare, causando significativi disagi ai trasporti pubblici e privati. Strade e autostrade sono state gravemente compromesse, con numerosi caselli chiusi e segnalazioni di automobili bloccate in corsie allagate. Gaeta.it - Maltempo in Liguria: contrasti e danni tra allagamenti e frane Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’instabilità meteorologica ha messo in ginocchio vaste aree della, portando a una situazione di emergenza prolungata caratterizzata da nubifragi e. Le forti piogge hanno causato gravi, bloccando strade e creando pericoli per la popolazione. Le autorità locali hanno lanciato un’allerta rossa per i fiumi Entella e Magra, a rischio di esondazione, mentre i vigili del fuoco sono stati impegnati in operazioni di soccorso per liberare persone intrappolate. La giornata di nubifragi e i disagi nei trasporti La recente ondata diha interessato lain modo particolare, causando significativi disagi ai trasporti pubblici e privati. Strade e autostrade sono state gravemente compromesse, con numerosi caselli chiusi e segnalazioni di automobili bloccate in corsie allagate.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Maltempo in Liguria : frane e allagamenti - un morto a Genova e due feriti a Milano. A Venezia alzato il Mose. Allerta meteo in quasi tutta Italia - Allerta arancione in Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto, e gialla in 16 regioni. Il doppio fronte dal Nord Africa e poi dall'Atlantico, insieme alla temperatura del Mar... (Leggo.it)

Maltempo in Liguria : chiuso il casello di Recco sull’autostrada A12 per allagamenti - Facebook WhatsApp Twitter Le recenti forti piogge nel centro-levante della Liguria hanno causato significativi disagi alla viabilità, in particolare lungo l’autostrada A12 Genova-Sestri Levante. Questi rallentamenti non solo influenzano gli automobilisti locali, ma anche chi si sposta da altre regioni. (Gaeta.it)

Frane - allagamenti e forti temporali in Liguria : le immagini del maltempo - Ancora maltempo in Liguria, con l’allerta che da gialla è diventata arancione sul Centro-Levante fino alla mezzanotte di giovedì 17 ottobre. Maltempo in Liguria (Facebook). Maltempo in Liguria (Facebook). Registrati poi crolli e frane, con l’Anas che ha chiuso temporaneamente il tratto di Aurelia tra Celle e Albissola Marina (poi riaperto con una corsia a senso unico alternato). (Lettera43.it)