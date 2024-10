Ilrestodelcarlino.it - Lube, la versione del dg Cormio: "Siamo mentalmente più leggeri"

Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Con il direttore generale biancorosso Giuseppe, parliamo dell’avvio di stagione della. Una partenza che ha fruttato due vittorie su tre partite, entrambe ottenute in casa e che ha riportato tanto pubblico all’Eurosuole Forum., quale è il suo pensiero su queste prime tre gare? "A tratti abbiamo giocato molto bene contro Padova, poi a Milano abbiamo pagato i problemi fisici di Loeppky e domenica contro Monza, l’aver recuperato il canadese e poter schierare un Chinenyeze in condizioni migliori, ci ha aiutato. Però mi fermo qui perché questa prima fase è ancora di rodaggio per tanti club e inoltre le assenze incidono. La Monza che abbiamo affrontato e battuto 3-0 non è quella che avremo di fronte tra qualche mese". A parte i risultati, cosa le sta piacendo? "Lo spirito di squadra.