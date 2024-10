Luana Alonso, la nuotatrice paraguaiana che era stata allontanata dal Villaggio Olimpico dice addio al nuoto e apre OnlyFans (Di giovedì 17 ottobre 2024) La nuotatrice Luana Alonso dice addio al nuoto e apre OnlyFans Luana Alonso, la nuotatrice paraguaiana salita alla ribalta della cronaca alle scorse Olimpiadi di Parigi per essere stata allontanata dal Villaggio Olimpico per aver creato un “ambiente inappropriato all’interno del Team Paraguay” dice addio al nuoto e apre un profilo su OnlyFans, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento. L’ex atleta aveva già annunciato, subito dopo l’eliminazione alle Olimpiadi, la sua intenzione di abbandonare l’attività agonistica per “andare a studiare negli Stati Uniti e continuare la carriera scientifica”. Tpi.it - Luana Alonso, la nuotatrice paraguaiana che era stata allontanata dal Villaggio Olimpico dice addio al nuoto e apre OnlyFans Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Laal, lasalita alla ribalta della cronaca alle scorse Olimpiadi di Parigi per esseredalper aver creato un “ambiente inappropriato all’interno del Team Paraguay”alun profilo su, la piattaforma che propone contenuti per adulti attraverso la sottoscrizione di un abbonamento. L’ex atleta aveva già annunciato, subito dopo l’eliminazione alle Olimpiadi, la sua intenzione di abbandonare l’attività agonistica per “andare a studiare negli Stati Uniti e continuare la carriera scientifica”.

