Liguria, l'allerta arancione colpisce soprattutto il Tigullio, Aurelia allagata e l'Entella fa paura (Di giovedì 17 ottobre 2024) Emergenza prorogata fino alle 8 di venerdì mattina, a levante verrà prolungata alle 14. Anche a Genova parecchi disagi: il Bisagno sorvegliato speciale Il temporale, organizzato e stazionario, che dall'ora di pranzo si sta concentrando sul centro della Liguria in questa giornata di allerta ar

Maltempo in Liguria e Toscana : allerta arancione in vigore e disagi nei trasporti - Facebook WhatsApp Twitter Le condizioni meteorologiche avverse stanno causando non pochi problemi in Liguria e Toscana. Le previsioni indicano che le piogge e i temporali, anche di forte intensità, inizieranno a colpire la regione a partire dal pomeriggio e si estenderanno dalla costa verso l’interno. (Gaeta.it)

Maltempo : allerta massima in Liguria - frane e corsi d’acqua in piena - . Prolungata l’allerta arancione sulla Liguria, Arpal ha comunicato in questi minuti l’aggiornamento che comprende anche il ponente della regione e si allunga su tutta la Liguria fino alle 8 di domani, sui bacini piccoli-medi – sia per temporali che per rischio idrogeologico – tranne i grandi bacini del ponente che restano in allerta gialla. (Lapresse.it)

