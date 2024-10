Ilfogliettone.it - Libano, nuovo attacco israeliano a postazione Unifil. Usa minacciano embargo sulle armi

(Di giovedì 17 ottobre 2024). La stessa Forza di interposizione delle Nazioni Unite inha denunciato un grave episodio lungo il confine trae Israele. Un carro armato Merkava delle Forze di Difesa Israeliane (Idf) ha aperto il fuoco su unadi peacekeeper nel settore spagnolo della missione, situata nelle vicinanze di Kafer Kela, a sud del. L’ha causato danni significativi alla struttura della torre di guardia e la distruzione di due telecamere di sorveglianza installate per monitorare la zona."Questa mattina, i peacekeeper in una posizione vicino a Kafer Kela hanno osservato un carro armato Merkava dell'Idf sparare alla loro torre di guardia. Due telecamere sono state distrutte e la torre è stata danneggiata", ha dichiaratoin una nota ufficiale, esprimendo preoccupazione per la sicurezza dei propri uomini.