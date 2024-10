Libano, Crosetto: “Servono nuove regole di ingaggio per Unifil. Pronti a evacuare soldati, ma una fuga minerebbe credibilità dell’Onu” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dinanzi a un’aula del Senato quasi deserta – alle 10.16 i presenti erano 59 – Guido Crosetto ha letto la sua informativa sul Libano dopo gli attacchi di Israele alle basi Unifil a guida italiana. “Continuiamo a lavorare ad una soluzione diplomatica che, per quanto difficile, è l’unica possibile – ha detto il ministro della Difesa, che ha rimandato il viaggio a Bruxelles dove era atteso ad un vertice della Nato per informare il Parlamento – . Unifil va rafforzato e le forze libanesi rese più credibili. Servono nuove regole d’ingaggio e devono essere fatte rispettare. Ad Israele diciamo di aiutarci a rafforzare Unifil e le forze libanesi per fare in modo pacifico quello che sta facendo con le armi”. Ilfattoquotidiano.it - Libano, Crosetto: “Servono nuove regole di ingaggio per Unifil. Pronti a evacuare soldati, ma una fuga minerebbe credibilità dell’Onu” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dinanzi a un’aula del Senato quasi deserta – alle 10.16 i presenti erano 59 – Guidoha letto la sua informativa suldopo gli attacchi di Israele alle basia guida italiana. “Continuiamo a lavorare ad una soluzione diplomatica che, per quanto difficile, è l’unica possibile – ha detto il ministro della Difesa, che ha rimandato il viaggio a Bruxelles dove era atteso ad un vertice della Nato per informare il Parlamento – .va rafforzato e le forze libanesi rese più credibili.d’e devono essere fatte rispettare. Ad Israele diciamo di aiutarci a rafforzaree le forze libanesi per fare in modo pacifico quello che sta facendo con le armi”.

