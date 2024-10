Ilfoglio.it - Le parole “inopportune” di Macron che “mettono in discussione la legittimità di Israele”. Parla Gérard Unger

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Parigi. “Il minimo che si possa dire è che queste dichiarazioni sono, perché arrivano in seguito a dichiarazioni altrettantofatte il 5 ottobre, ripeto il 5 ottobre, ossia due giorni prima del 7, il giorno dei massacri di Hamas, in cui si chiedeva un embargo sulle armi a”., vice presidente del Crif, il massimo organo di rappresentanza degli ebrei francesi, commenta con questein un colloquio col Foglio le frasi pronunciate dal presidente francese Emmanueldurante una riunione del Consiglio dei ministri i cui temi erano la guerra a Gaza e in Libano. L’inquilino dell’Eliseo, secondo quanto appreso dal Parisien e in seguito confermato dal Monde, avrebbe detto: “Netanyahu non deve dimenticare che il suo paese è stato creato da una decisione dell’Onu, quindi non deve ignorare le decisioni dell’Onu”.