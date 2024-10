Latina / Scandalo corruzione in Tribunale, rinviata l’udienza preliminare a carico dell’ex-Gip Castriota (Di giovedì 17 ottobre 2024) Latina -E’ iniziata mercoledì ed è stata rinviata al 20 novembre prossimo l’udienza preliminare davanti il Gup del Tribunale di Perugia Valerio D’Andria in cui sono imputati, con l’accusa di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità, l’ex giudice per le indagini preliminari L'articolo Latina / Scandalo corruzione in Tribunale, rinviata l’udienza preliminare a carico dell’ex-Gip Castriota Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Latina / Scandalo corruzione in Tribunale, rinviata l’udienza preliminare a carico dell’ex-Gip Castriota Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di giovedì 17 ottobre 2024)-E’ iniziata mercoledì ed è stataal 20 novembre prossimodavanti il Gup deldi Perugia Valerio D’Andria in cui sono imputati, con l’accusa diper atti contrari ai doveri d’ufficio,in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità, l’ex giudice per le indagini preliminari L'articoloin-GipTemporeale Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Genova - truffa e corruzione nella ristrutturazione di caserme - tribunale e questura - diciotto indagati - Perquisizioni e sequestri dei militari della guardia di Finanza a Genova, Roma e in provincia di Benevento nei confronti di sette dipendenti pubblici (l’ex provveditore alle opere pubbliche, oggi in pensione, un dirigente tecnico pro tempore del Provveditorato alle opere pubbliche di Genova in pensi . (Ilgiornaleditalia.it)

Ruby Ter - così la Cassazione sconfessa la sentenza che assolse Berlusconi dalla corruzione dei testi. La tesi del tribunale di Milano ribaltata - Nelle motivazioni del Ruby bis (in cui finirono condannati Emilio Fede e Nicole Minetti per induzione e favoreggiamento della prostituzione) veniva ricostruita la riunione avvenuta ad Arcore il 15 gennaio 2011, quando – dopo le perquisizioni del giorno precedente – molte delle ragazze ospiti alla serate vennero convocate a Villa San Martino. (Ilfattoquotidiano.it)

Così la Cassazione sconfessa la sentenza che assolse Berlusconi dalla corruzione dei testi. La tesi del tribunale di Milano ribaltata - L’accusa, infatti, è quella che i testimoni abbiano detto il falso su quanto accadeva alle serate organizzate nella villa di Arcore dall’allora capo del governo e leader del centrodestra. E dunque non era obbligatorio indagare subito i testimoni. L'articolo Così la Cassazione sconfessa la sentenza che assolse Berlusconi dalla corruzione dei testi. (Ilfattoquotidiano.it)