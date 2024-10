Gaeta.it - La sfida della decarbonizzazione: Enel si prepara a gestire il boom dei pannelli solari

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Negli ultimi anni, il settore energetico italiano ha vissuto una trasformazione senza precedenti. A fronte dell’emergente necessità di una transizione verso fonti rinnovabili,ha registrato un notevole incremento nel numero di allacciamenti dialla rete elettrica. Questo fenomeno rappresenta un significativo passo verso la, ma porta con sé anche complesse sfide infrastrutturali e finanziarie. Il quadro delineato da Fabrizio Iaccarino, Head of Institutional Affairs per l’Italia dell’azienda, getta luce sulla necessità di adattare e potenziare la rete elettrica per supportare l’entrata di nuovi produttori di energia solare. Crescita esponenziale degli allacciamenti diIn un lasso di tempo relativamente breve,ha visto aumentare gli allacciamenti dida 50.000 a ben 370.