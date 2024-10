La Roma Volley in versione europea è uno schiacciasassi: vince in Croazia e avanza in Challenge Cup (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel ritorno dei 32esimi di finale di CEV Challenge Cup la SMI Roma Volley si impone nettamente sul campo del Kelteks Karlovac per 3-0. Coach Cuccarini schiera un sestetto inedito: pur confermando la diagonale titolare con Mirkovi? e Orvošová, sceglie Rotar e Provaroni in banda, Schölzel e Romatoday.it - La Roma Volley in versione europea è uno schiacciasassi: vince in Croazia e avanza in Challenge Cup Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nel ritorno dei 32esimi di finale di CEVCup la SMIsi impone nettamente sul campo del Kelteks Karlovac per 3-0. Coach Cuccarini schiera un sestetto inedito: pur confermando la diagonale titolare con Mirkovi? e Orvošová, sceglie Rotar e Provaroni in banda, Schölzel e

Volley femminile - Roma avanti tutta in Challenge Cup! Ancora 3-0 al Karlovac e sedicesimi conquistati - Per Karlovac solo l’opposta Kenjalo in doppia cifra con 10 punti, poi Burdelez e Malovic con 5 punti a testa. Al centro giocano Schoelzel e Costantini, in banda Provaroni e Rotar e il libero Cicola, per la prima volta titolare in stagione. Un successo limpido sul campo della squadra croata che non è mai riuscita ad impensierire la formazione di Giuseppe Cuccarini che prosegue il suo percorso ... (Oasport.it)

