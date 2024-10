Kean di nuovo in gruppo. Progressi Moise. E Raffa lo esalta: "Un patrimonio» (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dalle parti del Viola Park l’aria che si è respirata ieri era molto più leggera di quella dei giorni precedenti. Moise Kean è tornato ad allenarsi con i compagni restituendo certezze e fiducia a Palladino. Il problema alla schiena dell’attaccante della Nazionale è in netto miglioramento da qualche giorno anche se andrà gestito nel corso delle prossime settimane. Tradotto: gestione oculata che magari significherà panchina contro il San Gallo. Tempo per pensarci e valutare ce n’è, adesso nella testa di tutti c’è il Lecce per dare continuità alla bella prestazione contro il Milan. Kean si conosce, sa quando forzare e quando tirare il freno in allenamento. Potrà capitare ancora qualche seduta differenziata, ma la presenza di ieri con i compagni ha dissolto anche i dubbi di formazione. Sport.quotidiano.net - Kean di nuovo in gruppo. Progressi Moise. E Raffa lo esalta: "Un patrimonio» Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dalle parti del Viola Park l’aria che si è respirata ieri era molto più leggera di quella dei giorni precedenti.è tornato ad allenarsi con i compagni restituendo certezze e fiducia a Palladino. Il problema alla schiena dell’attaccante della Nazionale è in netto miglioramento da qualche giorno anche se andrà gestito nel corso delle prossime settimane. Tradotto: gestione oculata che magari significherà panchina contro il San Gallo. Tempo per pensarci e valutare ce n’è, adesso nella testa di tutti c’è il Lecce per dare continuità alla bella prestazione contro il Milan.si conosce, sa quando forzare e quando tirare il freno in allenamento. Potrà capitare ancora qualche seduta differenziata, ma la presenza di ieri con i compagni ha dissolto anche i dubbi di formazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio - Moise Kean lascia il ritiro della Nazionale : Lorenzo Lucca si aggrega al gruppo a Coverciano - L’Italia ha voglia di dimenticare la brutta fase finale degli Europei disputata in Germania, ricordando l’eliminazione negli ottavi di finale per mano della Svizzera. Per questo, il commissario tecnico Luciano Spalletti ha inserito nell’elenco dei convocati per gli impegni citati l’attaccante dell’Udinese, Lorenzo Lucca, tornando così a vestire la maglia azzurra sette mesi dopo la prima ... (Oasport.it)

Infortunio Moise Kean - cambio in Nazionale : Spalletti convoca un nuovo bomber - L'articolo Infortunio Moise Kean, cambio in Nazionale: Spalletti convoca un nuovo bomber sembra essere il primo su CalcioWeb. Moise Kean ha rimediato un infortunio nella sfida vinta dalla Fiorentina contro il Milan nella serata di ieri. L’attaccante dell’Udinese, 3 gol nell’ottimo inizio di stagione dei friulani, sarà a disposizione per le sfide contro Belgio e Israele. (Calcioweb.eu)

Fiorentina-Milan - Moise Kean sbaglia un calcio di rigore | VIDEO - . L’occasione per la squadra di Fonseca è ghiotta dopo le ultime 3 vittorie consecutive in campionato. ??? Mike Maignan denies Moise Kean’s penalty! ?pic. Dal dischetto si presenta Moise Kean ma l’attaccante tira male e si fa ipnotizzare dal portiere Maignan. twitter. Al 22? si registra una grande occasione per i padroni di casa: Theo Hernandez è ingenuo e scalcia Dodo. (Calcioweb.eu)