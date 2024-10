Intolleranze alimentari, cresce il numero di italiani che ne soffre: ora è più facile scoprirle (Di giovedì 17 ottobre 2024) cresce il numero delle Intolleranze alimentari tra gli italiani. E adesso è molto più facile scoprire questi problemi e curarli. I dettagli Le Intolleranze alimentari in Italia sono molto frequenti. Tutti noi conosciamo almeno una persona che non può mangiare un cibo oppure bere qualcosa perché rischia di sentirsi male. E i numeri sono in forte crescita. A confermare il trend in rialzo è uno studio effettuato da Clingo e diffuso in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Emergenza Intolleranze alimentari in Italia (Pixbay) – cityrumors.itSono molte le persone che, nonostante consapevoli di avere qualche intolleranza, decidono di trascurare questi sintomi peggiorando la qualità della propria vita. Il consiglio degli esperti è di effettuare tutti i controlli del caso quando si presenta qualche malessere per risalire al prodotto che crea questi problemi. Cityrumors.it - Intolleranze alimentari, cresce il numero di italiani che ne soffre: ora è più facile scoprirle Leggi tutta la notizia su Cityrumors.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)ildelletra gli. E adesso è molto piùscoprire questi problemi e curarli. I dettagli Lein Italia sono molto frequenti. Tutti noi conosciamo almeno una persona che non può mangiare un cibo oppure bere qualcosa perché rischia di sentirsi male. E i numeri sono in forte crescita. A confermare il trend in rialzo è uno studio effettuato da Clingo e diffuso in occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione. Emergenzain Italia (Pixbay) – cityrumors.itSono molte le persone che, nonostante consapevoli di avere qualche intolleranza, decidono di trascurare questi sintomi peggiorando la qualità della propria vita. Il consiglio degli esperti è di effettuare tutti i controlli del caso quando si presenta qualche malessere per risalire al prodotto che crea questi problemi.

