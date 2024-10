Il ministro Abodi a “L’altra Italia”: “Lo sport è una difesa immunitaria sociale” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il ministro per lo sport e i Giovani, Andrea Abodi, è stato questa sera ospite a “L’altra Italia” su Rai 2, affrontando una varietà di temi. “Dove c’è il degrado dei luoghi spesso c’è il degrado dei comportamenti, questa simmetria bisogna romperla, che sia con lo sport o con la cultura in ogni sua forma. Dove l’indicatore della sportività è alto, è alta anche la qualità della vita e viceversa. Lo sport è una difesa immunitaria sociale, dove è presente lo sport si contiene il rischio della degenerazione dei comportamenti”, ha spiegato in merito all’omicidio di Rozzano. “L’assenza di palestre in molte scuole? È una cosa che si è consolidata nel silenzio dei decenni, ce ne accorgiamo ora perché da quando è arrivato il Governo Meloni ho cercato di capire quanto fosse grave il fenomeno. Ma quando manca la cultura del movimento, non basta una palestra – ha aggiunto Abodi -. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ilper loe i Giovani, Andrea, è stato questa sera ospite a “” su Rai 2, affrontando una varietà di temi. “Dove c’è il degrado dei luoghi spesso c’è il degrado dei comportamenti, questa simmetria bisogna romperla, che sia con loo con la cultura in ogni sua forma. Dove l’indicatore dellaività è alto, è alta anche la qualità della vita e viceversa. Loè una, dove è presente losi contiene il rischio della degenerazione dei comportamenti”, ha spiegato in merito all’omicidio di Rozzano. “L’assenza di palestre in molte scuole? È una cosa che si è consolidata nel silenzio dei decenni, ce ne accorgiamo ora perché da quando è arrivato il Governo Meloni ho cercato di capire quanto fosse grave il fenomeno. Ma quando manca la cultura del movimento, non basta una palestra – ha aggiunto-.

