Il colpo di fulmine di Dakota Johnson per la borsa in suede in 4 look

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Le borse inoccupano un posto d’onore tra le it-bag dell’autunno 2024. Nelle ultime settimane,ha indossato questo accessorio in 4 differenti outfit autunnali. Per le strade della Grande Mela, l’attrice è stata paparazzata con cappotto in faux fur, jeans chiari e baseball cap New York Mets. Infine stivaletti, maxi bag e occhiali da sole, tutti firmati The Row. A inizio settembre,ha optato per maglione in cashmere The Row, jeans baggy di Agolde, slingback firmate Khaite eover. Alcuni giorni dopo, la star ha scelto trench di Leset, sneaker Adidas, pantaloni in velluto di Essentiel Antwerp ea spalla “Bindle”.ha indossato camicia The Row, pantaloni in denim chiari, mocassini Saint Laurent e l’inseparabileinin formato XXL.