Fiorentina, ufficiale il rinnovo di Kouamé. Dettagli e nuova scadenza (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arriva l`ufficialità, dopo le indiscrezioni che si sono rincorse nelle ultime ore a proposito di Christian Kouamè. L`ivoriano ha infatti prolungato Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arriva l`ufficialità, dopo le indiscrezioni che si sono rincorse nelle ultime ore a proposito di Christian Kouamè. L`ivoriano ha infatti prolungato

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fiorentina - ufficiale la cessione di Infantino : cifre e formule dell'affare - La Fiorentina piazza i suoi esuberi. . . Dopo la cessione di Sabiri all’Ajman Club, la società viola saluta dopo due anni anche Gino Infantino. "Nell'ambito dell'impegno della Al-Ain Football Company per rafforzare. . E' ufficiale infatti la sua cessione all Al Ain Fc, squadra degli Emirati Arabi Uniti. (Firenzetoday.it)

Fiorentina - ufficiale il rinnovo di Comuzzo : "Palladino crede in me - ecco a chi mi ispiro" - Pietro Comuzzo, difensore classe 2005 della Fiorentina, ha parlato ai media ufficiali della società dopo la firma sul rinnovo fino al 2028:... (Calciomercato.com)

Mercato Fiorentina - adesso è UFFICIALE : il comunicato sulla CESSIONE del centrocampista ceco - Mercato Fiorentina, adesso è UFFICIALE: ecco il comunicato sulla CESSIONE del centrocampista ceco ex viola. Le ultime Non si è ancora fermato il calciomercato della Fiorentina, infatti, Antonín Barak lascia ufficialmente la viola. Il Kasimpasa ha pochi minuti fa reso noto che il centrocampista, approdato in viola la scorsa stagione dall’Hellas Verona per circa 7 milioni di euro, ha […]. (Calcionews24.com)