Eridania: un francobollo per celebrare 125 anni di dolcificazione in Italia

Eridania, uno dei nomi emblematici nel settore della dolcificazione in Italia, festeggia i suoi 125 anni di storia con un'iniziativa significativa che unisce la tradizione al futuro. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ufficialmente emesso un francobollo commemorativo, un tributo non solo alla lunga storia dell'azienda, ma anche al suo impatto culturale ed economico nel Paese. Questo articolo esplorerĂ  tutti i dettagli di questa celebrazione, dall'emissione del francobollo alla cerimonia di annullo, fino al significato del design scelto.

il francobollo commemorativo: simbolo di una lunga tradizione

Il francobollo, emesso il 17 ottobre, appartiene alla serie tematica "Le eccellenze del sistema produttivo ed economico" e rappresenta una selezione di aziende Italiane che hanno avuto un ruolo chiave nello sviluppo del Paese.

