Droga nel pacchetto di sigarette e coltello nello zaino: denunciati due giovani (Di giovedì 17 ottobre 2024) Pescara - Un ventiquattrenne e un minorenne fermati dalla Guardia di Finanza a Pescara, trovati in possesso di Droga e un'arma bianca. Durante un'operazione di controllo condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza di Pescara, due giovani sono stati denunciati per detenzione di sostanze stupefacenti e porto abusivo di arma bianca. L'operazione, coordinata dal tenente colonnello Catello Esposito, ha portato alla scoperta di hashish e di un coltello, con conseguenti denunce presso le autorità competenti. Il primo giovane fermato è un ventiquattrenne di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati. Durante il controllo, il ragazzo si è mostrato visibilmente agitato e privo di documenti di identità e patente. Abruzzo24ore.tv - Droga nel pacchetto di sigarette e coltello nello zaino: denunciati due giovani Leggi tutta la notizia su Abruzzo24ore.tv (Di giovedì 17 ottobre 2024) Pescara - Un ventiquattrenne e un minorenne fermati dalla Guardia di Finanza a Pescara, trovati in possesso die un'arma bianca. Durante un'operazione di controllo condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza di Pescara, duesono statiper detenzione di sostanze stupefacenti e porto abusivo di arma bianca. L'operazione, coordinata dal tenente colonCatello Esposito, ha portato alla scoperta di hashish e di un, con conseguenti denunce presso le autorità competenti. Il primo giovane fermato è un ventiquattrenne di nazionalità marocchina, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati. Durante il controllo, il ragazzo si è mostrato visibilmente agitato e privo di documenti di identità e patente.

