Don Matteo: è tornata la serie più longeva della tv. Ecco chi sono le new entry

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Roma, 17 ottobre 2024 L’abbiamo dovuta attendere più del previsto, ma la quattordicesima edizione di “Don” è arrivata. Dopo lo slittamento dello scorso aprile, da oggi la prima serata di Raiuno ha visto la canonica e il commissariato più famosi d’Italia fare il loro ritorno sul piccolo schermo. La produzione Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction, si preannunciava particolarmente ricca grazie all’ingresso nel cast di nuovi personaggi. Si parte con il nuovo capitano Diego Martini interpretato da Eugenio Mastrandrea (lo avevamo visto su Netflix al fianco di Zoe Saldana in “From Scratch – La forza di un amore”), ex “spia” dei servizi segreti che ha scelto di sedere dietro la scrivania del piccolo commissariato di Spoleto per riconquistare il cuoresua ex compagna, Vittoria Guidi.