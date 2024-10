Dieta mediterranea, solo il 5% degli italiani la segue pienamente (Di giovedì 17 ottobre 2024) “La Dieta mediterranea è un modello alimentare sostenibile e sano, che però solo in pochi casi viene seguito dagli italiani in modo completo. A mostrare un’ottima aderenza è solo il 5% degli adulti, mentre la stragrande maggioranza si attesta su un livello moderato” Sono alcuni dei dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità raccolti nell’indagine Arianna (Aderenza alla Dieta mediterranea in Italia) e pubblicati recentemente sulla rivista Frontiers in Nutrition. Dati preoccupanti diffusi in occasione della celebrazione della Giornata mondiale dell’alimentazione, istituita nel 1979 per ricordare la data della fondazione della FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) istituita a Québec il 16 ottobre 1945 . Romadailynews.it - Dieta mediterranea, solo il 5% degli italiani la segue pienamente Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Laè un modello alimentare sostenibile e sano, che peròin pochi casi viene seguito dagliin modo completo. A mostrare un’ottima aderenza èil 5%adulti, mentre la stragrande maggioranza si attesta su un livello moderato” Sono alcuni dei dati diffusi dall’Istituto Superiore di Sanità raccolti nell’indagine Arianna (Aderenza allain Italia) e pubblicati recentemente sulla rivista Frontiers in Nutrition. Dati preoccupanti diffusi in occasione della celebrazione della Giornata mondiale dell’alimentazione, istituita nel 1979 per ricordare la data della fondazione della FAO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura) istituita a Québec il 16 ottobre 1945 .

