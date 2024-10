Definitive le condanne per la morte di Desiree (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Cassazione ha reso Definitive le ultime due condanne relative all'omicidio di Desiree Mariottini, la ragazza di 16 anni trovata morta il 19 ottobre del 2018 in uno stabile abbandonato a Roma, nel quartiere San Lorenzo. Nel procedimento erano coinvolti quattro cittadini di origini africane. Contestati, a seconda delle posizione, omicidio, violenza sessuale, cessione di droga e morte come conseguenza di altro reato. I Supremi giudici hanno confermato quanto stabilito nel secondo processo di appello, nel maggio scorso. In particolare diventano Definitive le pene a 22 anni per Mamadou Gara, e a 26 anni per Alinno Chima. Era già Definitive le condanne a 18 anni per Brian Minthe e all'ergastolo per Yousef Salia. Quotidiano.net - Definitive le condanne per la morte di Desiree Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Cassazione ha resole ultime duerelative all'omicidio diMariottini, la ragazza di 16 anni trovata morta il 19 ottobre del 2018 in uno stabile abbandonato a Roma, nel quartiere San Lorenzo. Nel procedimento erano coinvolti quattro cittadini di origini africane. Contestati, a seconda delle posizione, omicidio, violenza sessuale, cessione di droga ecome conseguenza di altro reato. I Supremi giudici hanno confermato quanto stabilito nel secondo processo di appello, nel maggio scorso. In particolare diventanole pene a 22 anni per Mamadou Gara, e a 26 anni per Alinno Chima. Era giÃlea 18 anni per Brian Minthe e all'ergastolo per Yousef Salia.

