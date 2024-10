Corre a zig-zag in autostrada, alla vista della polizia getta la droga dal finestrino (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un'auto impegnata in una folle corsa a zig-zag lungo la Messina-Palermo, questa la segnalazione arrivata lo scorso 14 ottobre alla polizia. Da qui l'allarme dato agli uomini della Stradale di Sant'Agata di Militello, poi raccolto da due equipaggi di ritorno da un servizio fuori sede. Gli agenti Messinatoday.it - Corre a zig-zag in autostrada, alla vista della polizia getta la droga dal finestrino Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Un'auto impegnata in una folle corsa a zig-zag lungo la Messina-Palermo, questa la segnalazione arrivata lo scorso 14 ottobre. Da qui l'rme dato agli uominiStradale di Sant'Agata di Militello, poi raccolto da due equipaggi di ritorno da un servizio fuori sede. Gli agenti

