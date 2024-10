Consapevolmente spaesati in Langa, dopo una cena omaggio agli anni Ottanta (Di giovedì 17 ottobre 2024) Non è mai facile subentrare in un’attività dopo una precedente gestione, a prescindere che questa sia stata di successo o meno. Chiunque entri, passo dopo passo e senza presunzione, deve essere in primo luogo un attento osservatore e un paziente ascoltatore. Per prendere coscienza di che cosa è stato fatto e fino a dove, con quali dinamiche, quali menti a favore e quali no, con quale spesa e quindi quale impatto sul bilancio complessivo. L’emozione di prendere parte a un nuovo racconto deve essere calmierata da un’analisi attenta del pregresso e mitigata dalla consapevolezza in merito agli equilibri regolatori fino a quel momento. Se abbiamo più volte constatato quanto il food and beverage possa costituire una fonte di revenue importante, per quelle attività che non sono gestite con attenzione è davvero breve il passo perché questa proporzione si inverta e i conti non tornino. Linkiesta.it - Consapevolmente spaesati in Langa, dopo una cena omaggio agli anni Ottanta Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Non è mai facile subentrare in un’attivitàuna precedente gestione, a prescindere che questa sia stata di successo o meno. Chiunque entri, passopasso e senza presunzione, deve essere in primo luogo un attento osservatore e un paziente ascoltatore. Per prendere coscienza di che cosa è stato fatto e fino a dove, con quali dinamiche, quali menti a favore e quali no, con quale spesa e quindi quale impatto sul bilancio complessivo. L’emozione di prendere parte a un nuovo racconto deve essere calmierata da un’analisi attenta del pregresso e mitigata dalla consapevolezza in meritoequilibri regolatori fino a quel momento. Se abbiamo più volte constatato quanto il food and beverage possa costituire una fonte di revenue importante, per quelle attività che non sono gestite con attenzione è davvero breve il passo perché questa proporzione si inverta e i conti non tornino.

