Cittadinanza italiana | sguardo al futuro senza dimenticare le radici

L'evento, in programma venerdì 18 ottobre presso la Camera dei Deputati, è molto più di un seminario tecnico: rappresenta un momento cruciale per arricchire il dibattito nazionale sulla Cittadinanza italiana. Autorevoli avvocati, giuristi e accademici con una lunga esperienza nel riconoscimento dei diritti degli Italo-discendenti secondo lo ius sanguinis offriranno contributi di alto livello. L'iniziativa intende ampliare il dibattito politico in corso, portando all'attenzione dei media e delle istituzioni la voce finora poco ascoltata degli Italo-discendenti. Verranno presentati dati, casi e spunti di riflessione non solo sul piano normativo e giuridico, ma anche su quello sociologico ed economico. Promosso dalle associazioni Auci e Agis, l'evento sarà inaugurato da parlamentari e dai presidenti delle associazioni promotrici, Avv. Monica Restanio e Giovanni Caridi.

