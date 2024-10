Ciclismo su pista, bronzo del quartetto femminile, prima medaglia per l’Italia ai Mondiali. Giappone protagonista con due ori (Di giovedì 17 ottobre 2024) prima medaglia per l’Italia ai Mondiali di Ciclismo su pista di Ballerup, in Danimarca: è l’inseguimento a squadre femminile di Martina Fidanza, Chiara Consonni, Martina Alzini e Vittoria Guazzini a conquistare il primo alloro della competizione iridata, con un bronzo che magari sa un po’ di beffa per quanto accaduto in semifinale, ma rimane pur sempre una medaglia. Comoda e senza problemi la gara contro il Canada, con il quartetto della foglia d’acero che viene ripreso dopo poco più di due chilometri e mezzo. Oasport.it - Ciclismo su pista, bronzo del quartetto femminile, prima medaglia per l’Italia ai Mondiali. Giappone protagonista con due ori Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)peraidisudi Ballerup, in Danimarca: è l’inseguimento a squadredi Martina Fidanza, Chiara Consonni, Martina Alzini e Vittoria Guazzini a conquistare il primo alloro della competizione iridata, con unche magari sa un po’ di beffa per quanto accaduto in semifinale, ma rimane pur sempre una. Comoda e senza problemi la gara contro il Canada, con ildella foglia d’acero che viene ripreso dopo poco più di due chilometri e mezzo.

Ciclismo su pista - Italia di bronzo nell’inseguimento femminile ai Mondiali - ancora d’oro la Gran Bretagna - Per l’Italia si tratta della terza medaglia a livello mondiale negli ultimi quattro anni dopo l’argento del 2021 e l’oro del 2022. . Le ragazze di Marco Villa si prendono quindi il terzo gradino del podio dopo il quarto posto raccolto alle Olimpiadi L’Italia aveva perso in maniera amara contro la Germania in semifinale dopo un grande inizio, ma stavolta il quartetto è rimasto sempre compatto, ... (Oasport.it)

LIVE Ciclismo su pista - Mondiali 2024 in DIRETTA : bronzo con rimpianti per le azzurre dell’inseguimento! Paternoster quarta nell’eliminazione - La Svizzera chiude con 4’22?472 ed è eliminata come il Belgio 18. 08: Cala il ritmo di Hryniv e recupera il gruppo quando mancano 40 giri 21. Vince l’israeliano Yakovlev davanti a Hoogland e al britannico Ledingham-Horn 19. Questi i protagonisti: Thomas Cornish (AUS) Kevin Santiago Quintero Chavarro (COL) Harry Ledingham-Horn (GBR) Stefano Moro (ITA) Shinji Nakano (JPN) Nicholas Paul (TTO) 16. (Oasport.it)

Ciclismo su pista : vince ancora il Giappone - trionfa Kuboki nello scratch. Lontano Viviani - Gara deludente per il nostro Elia Viviani: il capitano della squadra tricolore non è mai stato nel vivo della corsa ed è rimasto fuori dalla top-10. Medaglia d’argento per il padrone di casa Tobias Aagaard Hansen, terzo il francese Clement Petit. Fuori dal podio praticamente tutti gli altri big attesi. (Oasport.it)