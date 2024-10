Ciclismo: al via la ciclostorica "L'Intrepida" ad Anghiari (Di giovedì 17 ottobre 2024) Anghiari (Arezzo), 17 ottobre 2024 – Sono quasi 800 gli iscritti alla ciclostorica “L’Intrepida” in programma domenica prossima 20 ottobre ad Anghiari. Si tratta di una manifestazione non competitiva su bici d’epoca, i cui partecipanti prenderanno il via domenica mattina alle 8,45 da Piazza Baldaccio. Prima della manifestazione previste altre iniziative come il primo incontro de “La Bici mi racconta”, laboratori di scrittura autobiografica per studenti delle classi IV e V della Scuola Primaria di Anghiari in collaborazione con la Libera Università dell’Autobiografia e Istituto Comprensivo di Anghiari e Monterchi. Altra iniziativa quella al Teatro di Anghiari “Intrepidi a Scuola”, dedicato ai valori della Carta Etica dello Sport e rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, con il ciclista professionista Lorenzo Quartucci e Gioia Bartali, nipote del grande Gino. Lanazione.it - Ciclismo: al via la ciclostorica "L'Intrepida" ad Anghiari Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)(Arezzo), 17 ottobre 2024 – Sono quasi 800 gli iscritti alla“L’” in programma domenica prossima 20 ottobre ad. Si tratta di una manifestazione non competitiva su bici d’epoca, i cui partecipanti prenderanno il via domenica mattina alle 8,45 da Piazza Baldaccio. Prima della manifestazione previste altre iniziative come il primo incontro de “La Bici mi racconta”, laboratori di scrittura autobiografica per studenti delle classi IV e V della Scuola Primaria diin collaborazione con la Libera Università dell’Autobiografia e Istituto Comprensivo die Monterchi. Altra iniziativa quella al Teatro di“Intrepidi a Scuola”, dedicato ai valori della Carta Etica dello Sport e rivolto agli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, con il ciclista professionista Lorenzo Quartucci e Gioia Bartali, nipote del grande Gino.

