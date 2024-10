Chi era Sinwar, il macellaio di Khan Yunis mente del 7 ottobre: Israele gli dava la caccia da mesi (Di giovedì 17 ottobre 2024) «Voi europei non capite l'Islam, quindi non potete comprendere un uomo come Yahya Sinwar», spiegò all'ANSA un analista israeliano preferendo restare anonimo, «ma Ilmessaggero.it - Chi era Sinwar, il macellaio di Khan Yunis mente del 7 ottobre: Israele gli dava la caccia da mesi Leggi tutta la notizia su Ilmessaggero.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) «Voi europei non capite l'Islam, quindi non potete comprendere un uomo come Yahya», spiegò all'ANSA un analista israeliano preferendo restare anonimo, «ma

Chi è Sinwar - il “macellaio di Hamas” eliminato dal raid israeliano a Gaza. Imparò l’ebraico in prigione - In estate il quotidiano panarabo di proprietà saudita, Asharq Al-Awsat, ha provato a raccontare la vita di Sinwar. L'articolo Chi è Sinwar, il “macellaio di Hamas” eliminato dal raid israeliano a Gaza. “Veterano” di Hamas, volto noto per l’acre passato fatto di discorsi e foto tra la folla, Yahya Sinwar era nato nel 1962 nel campo profughi di Khan Yunis, nel sud della Striscia di Gaza. (Secoloditalia.it)

