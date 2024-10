Cultweb.it - Che cosa vuol dire che la Gestazione per altri è reato universale?

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La Camera dei deputati ha approvato la proposta di legge per rendere laPer(GPA). Si parla diquando ci si riferisce a unperseguibile anche se compiuto all’estero. Ogni Stato punisce i reati compiuti sul proprio suolo, in base a quelle che sono le sue leggi. Nel caso specifico della cosiddetta GPA, ovvero la maternità surrogata, quando cioè una donna porta a termine una gravidanza in vece di una coppia o una persona, che acquisirà la responsabilità genitoriale nei confronti del nascituro, diventa punibile anche se compiuto all’estero. La questione non è totalmente lineare perché come spiegato dall’avvocatessa Cathy La Torre, intervenuta su Vanity Fair, per punire uncompiuto in un altro Paese, lo stesso dovrebbe essere considerato come illecito penale anche da quel Paese o dalla comunità internazionale.