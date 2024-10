Benevento 5, domani il debutto a Torino contro la L84. Collarile: “Umiltà e determinazione” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVigilia di Serie A per il Benevento 5 che domani farà il suo storico debutto in massima serie al “Palamaggiore” di Leinì (Torino), contro la L84, serie candidata alla vittoria finale. Fischio d’inizio alle 20.30. In vista dell’esordio ufficiale dei giallorossi, ha parlato nel pre-gara il dg del Benevento 5, Antonio Collarile. Queste le sue dichiarazioni. “Se mi guardo indietro è un’emozione perenne vedere da dove siamo partiti e dove siamo arrivati, rivivere gli anni precedenti, la cavalcata a partire dalla serie D fino alla Serie A. Essere tra le prime 16 d’Italia è un sogno che diventa realtà, un viaggio che la società vuole vivere in maniera spensierata e che ci ripaga di tutte le fatiche degli anni precedenti”. ATTESA – “E’ stata una corsa contro il tempo, tra disavventure e situazioni non preventivate. Anteprima24.it - Benevento 5, domani il debutto a Torino contro la L84. Collarile: “Umiltà e determinazione” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiVigilia di Serie A per il5 chefarà il suo storicoin massima serie al “Palamaggiore” di Leinì (),la L84, serie candidata alla vittoria finale. Fischio d’inizio alle 20.30. In vista dell’esordio ufficiale dei giallorossi, ha parlato nel pre-gara il dg del5, Antonio. Queste le sue dichiarazioni. “Se mi guardo indietro è un’emozione perenne vedere da dove siamo partiti e dove siamo arrivati, rivivere gli anni precedenti, la cavalcata a partire dalla serie D fino alla Serie A. Essere tra le prime 16 d’Italia è un sogno che diventa realtà, un viaggio che la società vuole vivere in maniera spensierata e che ci ripaga di tutte le fatiche degli anni precedenti”. ATTESA – “E’ stata una corsail tempo, tra disavventure e situazioni non preventivate.

