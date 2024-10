Bce taglia ancora i tassi, giù di altri 25 punti base: cosa cambia adesso (Di giovedì 17 ottobre 2024) La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha sottolineato che ogni decisione da ora in poi sarà presa a seconda dei dati a disposizione; "La Bce non ha aperto la porta ad alcunché" ha infatti ammonito la Presidente, ricordando che l'andamento dell'inflazione potrebbe provocare un nuovo rialzo dei tassi L'articolo Bce taglia ancora i tassi, giù di altri 25 punti base: cosa cambia adesso proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Bce taglia ancora i tassi, giù di altri 25 punti base: cosa cambia adesso Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, ha sottolineato che ogni decisione da ora in poi sarà presa a seconda dei dati a disposizione; "La Bce non ha aperto la porta ad alcunché" ha infatti ammonito la Presidente, ricordando che l'andamento dell'inflazione potrebbe provocare un nuovo rialzo deiL'articolo Bce, giù di25proviene da Il Difforme.

Agrigento - cade dal balcone mentre taglia una siepe : morto Angelo Castellana - ex presidente dell’Asp - Nonostante l’immediata chiamata ai soccorsi, gli operatori del 118, giunti tempestivamente sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del medico. Le indagini sull’incidente sono ancora in corso, ma dalle prime ricostruzioni sembra che si sia trattato di una fatale perdita di equilibrio mentre era impegnato nei lavori sul balcone. (Thesocialpost.it)

Fabio Tagliaferri - chi è il presidente dell'Ales finito nel mirino politico dopo la vicenda Sangiuliano - Fabio Tagliafererri è finito negli ultimi giorni al centro di numerose polemiche politiche. L’ex assessore e vicesindaco di Frosinone è da qualche mese a questa parte diventato presidente del consiglio di amministrazione di Ales Spa, società partecipata del ministero della Cultura. Nomina che è... (Frosinonetoday.it)

Il presidente Kais Saied si candida alle presidenziali 2024 - un secondo mandato per continuare la battaglia di liberazione della Tunisia - L’articolo 95 della Costituzione prevede che sia il presidente ad accreditare i rappresentanti diplomatici presso le potenze straniere e presso di lui sono accreditati i rappresentanti diplomatici esteri. L’articolo 3 di questa decisione stabilisce inoltre che i candidati devono avere almeno 40 anni alla data di presentazione della candidatura, in conformità con l’articolo 89 della Costituzione. (Api.follow.it)