Sport.quotidiano.net - Ascoli-Perugia vale già tantissimo. Le due squadre a caccia del riscatto

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Sfida all’ultimo respiro quella che sabato vedrà l’tornare ad ospitare unin cerca di, esattamente quanto i bianconeri. Il momento resta estremamente delicato per le due nobili decadute, ma al Del Duca sarà indubbiamente il Picchio guidato dal tecnico Di Carlo a dover fare sicuramente qualcosa in più rispetto a quanto visto nel corso delle ultime due uscite. Le sconfitte incassate di recente con Pescara (1-2) e Ternana (3-1), seppur siano arrivate in maniera differente, hanno aggravato ulteriormente un andamento che in precedenza era già risultato deficitario rispetto a quanto un po’ tutti si aspettavano in questo inizio di campionato. Ecco quindi che lo scontro previsto tra poco più di 48 ore potrebbe risultare decisivo per dare la svolta al cammino delle contendenti in questione.