Arrestato un uomo dopo aver accoltellato la madre in un drammatico episodio a Catania (Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un grave episodio di violenza ha scosso la città di Catania, dove un uomo di 32 anni è stato Arrestato con l'accusa di tentato omicidio dopo aver aggredito la madre di 62 anni. Il tragico evento, avvenuto in un elegante palazzo del rione Cibali, ha messo in luce un contesto di degrado e disagio, con implicazioni legate all'uso di sostanze stupefacenti. La polizia è intervenuta prontamente sul posto, mentre la vittima è stata trasportata d'urgenza in ospedale. Un'aggressione fratricida motivata da droghe L'episodio si è verificato quando il figlio ha richiesto dei soldi alla madre per acquistare crack, una sostanza stupefacente di cui si sospetta facesse uso. Di fronte al rifiuto della donna, il 32enne ha reagito in modo violento.

