Arnault e Red Bull acquistano il Paris Fc lanciata la sfida al Psg a suon di miliardi

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un’altra superpotenza economica è destinata a interrompere il dominio delSaint Germain nel campionato francese e a contendere lo scettro di squadra della capitale al club degli emiri qatarioti. Bernard, Ceo del gigante del lusso LVMH e tra gli uomini più ricchi del mondo, ha annunciato tramite un comunicato della holding di famiglia Agache di essere entrato in “trattative esclusive per l’acquisizione di una partecipazione maggioritaria nelFC“. Socio di minoranza dell’operazione è un altro colosso mondiale, questa volta nel settore delle bevande energetiche, la Red. L’operazione Si tratta, insieme al più noto Psg, della seconda formazione parigina, attualmente militante nella Ligue 2 e in vetta alla classifica della seconda divisione francese.