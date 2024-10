Lortica.it - Arezzo: rissa tra ottantenni al distributore: “Prima io!” e vola un pugno

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Ieri sera, alBeyfin di Via Turati ad, è andata in scena una vera e propria “geriatrica” che avrebbe potuto tranquillamente far parte del cast di un film comico. Due arzilli, armati di bastoni (ma solo per camminare), hanno dato vita a una discussione tanto accesa quanto improbabile su chi fosse arrivato per primo ale, soprattutto, chi meritasse l’onore di fare rifornimento. La situazione sembrava quella classica di due vecchi amici che si lamentano del passato, delle nuove generazioni e del prezzo della benzina, quando improvvisamente le parole si sono trasformate in azione.